«Терпят поражение»: в США оценили ситуацию в зоне СВО Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ стремительно проигрывают России в зоне СВО

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины стремительно проигрывают в противостоянии с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В интервью Youtube-каналу Dialogue Works он отметил, что Киев терпит поражение в конфликте.

Украинцы терпят поражение, они проигрывают сильно и быстро, — подчеркнул американец.

Джонсон также обратил внимание на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности отправить в зону СВО солдат НАТО. По мнению аналитика, в Москве ощущают нарастающее отчаяние Запада по поводу обстановки на Украине.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ испытают определенные сложности в зоне СВО. Военный уточнил, что речь идет о Харьковской области, где за последнее время «обстановка существенно обострилась».

Главком добавил, что для устранения сложностей принимаются все необходимые меры, в том числе кадровые. Сырский также подтвердил, что ВС России продолжают уверенно наступать на данном направлении.

Солдат ВСУ Денис Ярославский рассказал, что подразделения Вооруженных сил России свободно вошли в серую зону на Харьковском направлении, так как с украинской стороны не было никакой системы обороны. Он подчеркнул, что на линии боевого соприкосновения не было даже мин. Сам военнослужащий считает, что происходящее — следствие воровства среди местных чиновников или же умышленный саботаж.