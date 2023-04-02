Теннисист Даниил Медведев выиграл 19-й титул в карьере Российский теннисист Медведев обыграл Синнера и стал победителем «Мастерса» в Майами

Фото: Guo Lei/XinHua/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл финал турнира серии «Мастерс» в Майами, обыграв итальянца Янника Синнера со счетом 7:5, 6:3. Призовой фонд престижного мужского турнира составил 8,8 миллиона долларов.

Ранее чемпионом соревнований был первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который на данном турнире уступил в полуфинале Яннику Синнеру.

Этот титул стал для Даниила пятым в последних шести турнирах. В общей сложности на его счету теперь 19 титулов в карьере. Благодаря сегодняшней победе Медведев займет четвертое место в рейтинге ATP, опередив норвежца Каспера Рууда.

20 марта в финале турнира серии ATP Masters в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составил 8,8 миллиона долларов, Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Медведев проиграл со счетом 6:3, 6:2, проведя на корте 1 час и 10 минут.

Организаторы Уимблдона ранее заявили, что разрешат российским и белорусским теннисистам принять участие в турнире в 2023 году. В Ассоциации лаун-тенниса (LTA) при этом сообщили, что считают отстранение россиян и белорусов правильным решением. Тем не менее в 2023 году в ассоциации не готовы прибегнуть к запрету из-за угрозы санкций. Россиянам и белорусам придется выступать на турнире в нейтральном статусе.