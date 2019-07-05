https://static.news.ru/photo/f06b8db8-9f50-11e9-ad72-fa163e074e61_1024.jpg Фото: DanitaDelim/Global Look Press

Столбик термометра в американском Анкоридже 5 июля впервые за полувековую историю наблюдений поднялся до рекордной отметки в 32,2 градуса.

По данным Национальной метеорологической службы США, на которое ссылается агентство « Ассошиэйтед Пресс », предыдущий рекорд был установлен 14 июня 1969 года. Тогда воздух в Анкоридже раскалился до 29,4 градуса.

В городе Кенай и населённом пункте Кинг-Салмон, находящихся на Аляске, температура также повысилась до рекордной отметки в 31,67 градуса.

Как ранее сообщал News.ru, июнь 2019 года побил мировой рекорд, став самым жарким за всю историю наблюдений. Самое сильное отклонение от нормы учёные заметили в Европе: оно составило два градуса по Цельсию. Так, во Франции в последнюю неделю июня столбики термометра в тени поднимались до 45,9 градуса, что является самой сильной жарой, зафиксированной в этой стране.