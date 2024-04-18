«Тело не нашли»: Байден заподозрил людоедов в пропаже своего дяди Байден заявил, что каннибалы съели тело его дяди в Новой Гвинее

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на мероприятии в Питтсбурге рассказал, что тело его дяди Эмброуза Финнегана съели каннибалы, передает CNN. Демократ уточнил, что родственник был авиатором и потерпел крушение в Новой Гвинее, после чего его никто больше не видел.

Мой дядя <...> стал военным авиатором <...>, он летал на одномоторных самолетах в качестве разведчика над зонами боевых действий. Его сбили в Новой Гвинее, и тело так и не нашли, потому что в той части Новой Гвинеи было много каннибалов — по-настоящему, — заявил Байден.

Журналисты CNN обратили внимание, что отчет американского лидера о гибели родственника не сходится с заключением агентства по учету военнопленных и Пентагона. Так, по официальной информации, Финнеган на самолете A-20 Havoc выполнял курьерский рейс в Новую Гвинею, но рухнул в океан по неустановленным причинам. По данным Пентагона, три члена экипажа так и «не смогли выбраться из тонущего самолета».

Ранее Байден во время дачи показаний по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами затруднился вспомнить даты ряда важных событий и не смог уточнить, в каком году скончался его сын Бо. Согласно стенограмме, американский президент верно назвал дату, когда умер его сын — 30 мая, но затруднился озвучить год. После того как гособвинитель сам назвал этот год (2015-й), 81-летний Байден переспросил: «Он умер в 2015 году?».