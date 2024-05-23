Тело американца взорвали на полигоне вместо использования в научных целях

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press

После того, как Стив Хансен умер от цирроза печени в 2012 году, его жена Джилл, в соответствии с пожеланием мужчины, решила пожертвовать тело науке, пишет издание Unilad. Врачи объяснили ей, что внутренние органы недостаточно здоровы для того, чтобы использовать их для пересадки. В итоге тело взорвали на полигоне.

Женщина представляла, что тело мужа будет находиться в какой-то медицинской организации. Джилл объяснила, что ее муж стал бы отличным кандидатом для тех, кто изучает последствия алкоголизма и его влияние на организм. Однако выяснилось, что Центр биологических исследований в Аризоне (BRC) продал тело Стива Пентагону.

Мне прямо сказали, что моего мужа использовали в качестве манекена для краш-тестов при моделировании взрыва Хамви. Я была опустошена. Я бы никогда не отдала его тело, если бы знала, что так случится, — рассказал его жена.

Тело Стива Хансена было продано Минобороны США основателем BRC Стивеном Гором без согласия родственников. Останки мужчины использовались для множества военных и баллистических испытаний, которые, как указано в судебных документах, привели к «полному увечью и осквернению тела донора».

В 2014 году ФБР обыскало склад Стивена Гора. После этого некоторым агентам потребовалось пройти терапию, чтобы забыть о том, что они там увидели. Гора приговорили к четырем годам тюремного заключения.

Несколько лет назад Заксобрание Ленинградской области внесло в Госдуму РФ законопроект, в котором содержится предложение дать близким родственникам умершего право на согласие использовать его тело в научных, медицинских и учебных целях. В пояснительной записке было сказано, что эта норма позволит повысить качество оказания медицинской помощи и расширит возможности при научных исследованиях.