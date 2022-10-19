Телеведущий в США набросился на Байдена из-за слов об Украине Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал Байдена из-за слов о долларе и Украине

Фото: Cliff Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден беспокоится об Украине, хотя следовало бы обратить внимание на проблемы в своей стране. В эфире он напомнил слова хозяина Белого дома о том, что экономика США его не беспокоит, она «чертовски сильна».

Правда? Вы вообще видели рынки? Ситуация на фондовом рынке беспокоит не только магнатов, от нее зависит и ваш пенсионный счет. Фондовый рынок стремительно падает, — подчеркнул журналист.

Он считает, что инфляция в США подобралась к рекордным показателям, при этом Байден ответственными за нее называет республиканцев.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что американские экономисты прогнозируют наступление рецессии в экономике США уже в следующие 12 месяцев. Несмотря на то, что эксперты расходятся во мнении относительно сроков, вероятность такого исхода — 63%, это на порядок выше оценки в 50% в июле 2020 года.