Телеведущий из США назвал самую глупую ложь 2022 года о России Телеведущий Карлсон: ложью года стали обвинения в адрес РФ в подрывах «Северных потоков»

Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

Такер Карлсон

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что обвинения в адрес России в подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются самой глупой ложью уходящего года. По его словам, в 2022 году было много примеров лжи.

Но мы начнем, возможно, с самой глупой когда-либо сказанной лжи: Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу. Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта. Он стоит за этим в любом случае! — с иронией рассказал телеведущий.

Карлсон продемонстрировал отрывки из эфира телеканала CNN, в котором Москву голословно обвиняли в подрывах трубопроводов, в том числе и экс-директор ЦРУ Джон Бреннан.

Россия, конечно же, наиболее вероятный подозреваемый, говорит Джон Бреннан, и вы можете ему верить, — подчеркнул телеведущий.

Далее он сыронизировал по поводу слов Бреннана, отметив, что если экс-директор ЦРУ что-то говорит, значит, правдой будет что-то противоположное. При этом Карлсон назвал подрывы трубопроводов «проделками администрации [президента США Джо] Байдена».

Ранее Такер Карлсон в своем политическом шоу заявил, что украинский президент Владимир Зеленский выглядит как «иностранный диктатор в спортивном костюме». Карлсон предложил называть теперь Зеленского так и отметил, что во время визита в США политик не проявил уважения к американцам, прилетев в Вашингтон в неподобающем виде.