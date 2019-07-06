https://static.news.ru/photo/b01ef0c0-9fdb-11e9-b581-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gene Blevins/Global Look Press

Мощное землетрясение, которое произошло на юге американского штата Калифорния, загнало под стол ведущую телеканала CBS Los Angeles Сару Дончи. Она с напарником были вынуждены прервать эфир, когда всю студию начало сотрясать из-за подземных толчков.

Перед этим репортёры рассказывали зрителям об автомобилях, однако когда началось землетрясение, режиссёры дали «картинку» из студии, где взволнованная Дончи схватилась за руку своего соведущего и предложила укрыться от возможных обрушений под столом.

Ведущие пообещали, что вскоре вернутся в эфир и ушли на рекламу.

Как ранее писал News.ru, землетрясение произошло вечером 5 июля. Эпицентр находился в двух десятках километров от города Риджкреста. Магнитуда толчков составила, по разной информации, от 6,9 до 7,1.

Это был уже второй такой инцидент за последние несколько дней. 4 июля юг Калифорнии содрогнулся от подземных толчков магнитудой 6,4 (по некоторым данным — 6,6). Такая сейсмическая активность стала сильнейшей с 1999 года.

Лёгкие ранения получили несколько человек. Незначительные повреждения получили некоторые здания. Около двух тысяч человек остались без света.