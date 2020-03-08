Американский телеканал CNN
Вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.
Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.
Врачи в Индии впервые диагностировали коронавирус у трёхлетнего ребёнка. Заболевший недавно вернулся в Индию из Италии, где находился в турпоездке вместе с родителями. Кроме того, заболевание было диагностировано у 63-летней жительницы территории Джамму и Кашмир. Она незадолго до этого побывала в Иране.
Накануне в Китае с коронавирусом госпитализировали двухлетнего ребёнка. По словам медиков, вероятность заражения у детей в возрасте до 10 лет составляет примерно 7,4%.
Ранее NEWS.ru писал о том, что у жительницы Саратова, которая была госпитализирована после прибытия из Китая с симптомами ОРВИ, не нашли признаков коронавируса.
Добавьте наши новости в избранные источники