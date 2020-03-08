https://static.news.ru/photo/d004605a-61f5-11ea-92dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский телеканал CNN объявил , что начнёт называть вспышку коронавируса нового типа пандемией.

Вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.

Врачи в Индии впервые диагностировали коронавирус у трёхлетнего ребёнка. Заболевший недавно вернулся в Индию из Италии, где находился в турпоездке вместе с родителями. Кроме того, заболевание было диагностировано у 63-летней жительницы территории Джамму и Кашмир. Она незадолго до этого побывала в Иране.

Накануне в Китае с коронавирусом госпитализировали двухлетнего ребёнка. По словам медиков, вероятность заражения у детей в возрасте до 10 лет составляет примерно 7,4%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что у жительницы Саратова, которая была госпитализирована после прибытия из Китая с симптомами ОРВИ, не нашли признаков коронавируса.