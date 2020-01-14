https://static.news.ru/photo/18129f98-36cb-11ea-9245-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил просьбу Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединённых Штатов Америки (SEC) и обязал Telegram опубликовать информацию о банковских процедурах, в том числе данные об инвестициях после ICO.

Разработчик должен предоставить отчёт до 26 февраля 2020 года. При этом документы, подпадающие под иностранные законы о конфиденциальности, инстанция разрешила скрыть, пишет РБК.

Согласно заявлению, направленному в окружной суд штата Нью-Йорк, выписки со счетов свидетельствуют о проведении сделки по купле-продаже токенов Gram, выпущенных компанией Павла Дурова под будущую блокчейн-платформу летом 2018 года, однако само ICO состоялось раньше — 29 марта.

Представители комиссии считают, что Telegram в рамках кампании либо привлёк более $1,7 млрд на исключительных условиях, либо не привлёк $1,7 млрд к 29 марта 2018 года и впоследствии собирал средства через андеррайтеров.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральный суд США отклонил запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам касательно Telegram Group Inc. Согласно материалам дела, компании разрешили не предоставлять дополнительную финансовую информацию. Это касается и бумаг о продажах цифровых токенов Gram.