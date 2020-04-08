Хотя пандемия коронавируса COVID-19 и кризис на рынке нефти так или иначе задевают любую страну, некоторые государства и их регионы ощущают потери острее. Среди них — Техас, главный нефтегазовый штат США. Неудивительно, что срыв сделки ОПЕК+ всерьёз ударил по его экономике. В то же время и число жертв коронавируса продолжает расти, несмотря на действующий режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Техасские власти активно ищут пути выхода из кризиса, но пока неясно, удастся ли им справиться с двумя столь серьёзными вызовами.

Режим ЧС в связи с распространением коронавируса был введён в Техасе ещё 25 марта, когда число заражённых превысило тысячу человек, а 11 — скончались. К сожалению, даже крайние меры, на которые пошли власти штата, чтобы оградить людей от заболевания, пока не дали серьёзного эффекта. Количество инфицированных лишь растёт, и по состоянию на 7 апреля их насчитывалось не менее восьми тысяч. Зафиксировано в общей сложности более 150 летальных исходов. Для сравнения: на всей территории США к 7 апреля было зарегистрировано немногим более 11 тысяч смертей от COVID-19.

Объявление властями штата режима ЧС открыло им доступ к дополнительным источникам финансирования из федерального бюджета. Эти средства направляются, в первую очередь, на преодоление негативных экономических последствий эпидемии, таких как закрытие магазинов, предприятий, государственных учреждений и т.д. Однако эти временные меры вряд ли помогут местным нефтедобывающим компаниям, среди которых множество совсем небольших, устоять перед кризисом на рынке, спровоцированным срывом сделки ОПЕК+.

XinHua/Global Look Press

Впервые с 1970-х годов в Техасе решено рассмотреть на уровне властей штата вопрос об ограничении добычи нефти. Три члена Техасской железнодорожной комиссии, которая и регулирует деятельность местной энергетической отрасли, 14 апреля проведут публичное интерактивное совещание. В ходе дискуссии они намерены определить разумный рыночный спрос на нефть в штате. На сырьё, добываемое сверх этой нормы, могут наложить ограничения.

Кризис на нефтяном рынке подстёгивает американцев и техасцев, в частности, к развитию новых энергетических сфер — в отличие от России и Саудовской Аравии, которые продолжают делать ставку на «нефтяную иглу», несмотря на общемировую тенденцию перехода от традиционных к альтернативным источникам энергии. Так, например, уже в апреле 2020 года в штате начнёт функционировать солнечная ферма, способная генерировать 150 МВт электроэнергии. Разработчики хотят в конечном итоге расширить свой проект до 1380 МВт — достаточной мощности для обслуживания 230 тысяч домов. И это не единственный подобный проект. Как сообщает Управление энергетической информации, в этом году в штате планируется построить сразу несколько новых солнечных электростанций промышленного масштаба — четверть от общего числа в США. Примечательно, что наибольшая часть этих проектов осуществляется в Пермском бассейне, где добывается основной объём американской сланцевой нефти.

AP Photo/Eric Gay/ТАСС

Нынешняя нефтяная конъюнктура, пока что неблагоприятная для американских сланцевиков, вполне способна подстегнуть разработки в области альтернативных источников энергии. Техас занимает первое место в США по потреблению электричества. Это связано с рядом факторов: развитая промышленность, обширная территория и большое население, климат (летом из-за жары существенная часть электроэнергии уходит на работу кондиционеров — NEWS.ru). И для тех, кто готов предоставить жителям Техаса возможность получать электричество дешевле, чем сейчас, перспектив в штате много. Кроме того, развитие подобной сферы — это создание новых рабочих мест, что в перспективе поможет снизить ущерб от проседания нефтяного рынка и закрытия некоторых компаний.

Однако пока техасцы надеются на то, что новая встреча стран-участниц ОПЕК+, назначенная на 9 апреля, всё-таки приведёт к росту цен на нефть. Запасной вариант для нефтяников штата — ограничения на импорт сырья, возможность введения которых уже анонсировал президент США Дональд Трамп. Опирающийся на поддержку белых рабочих лидер неоднократно заявлял, что их интересы — его приоритет. Традиционно поддерживающий республиканцев Техас в этом контексте крайне важен для Трампа, претендующего на второй президентский срок. А, значит, и в его интересах максимально поддержать штат и местную промышленность, особенно в сложных условиях эпидемии.