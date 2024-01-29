Техас будет воевать с Байденом? Может ли штат отделиться от Америки?

Фото: Mark Otte/Texas National/Global Look Press

После истечения ультиматума президента Байдена, который приказал губернатору Техаса Грегу Эбботту в течение 24 часов допустить агентов пограничной службы к переходам на границе и пригрозил неясными, но серьезными последствиями, стало понятно: миграционный кризис перерастает в кризис управления. А заодно и в конституционный, поскольку Джо Байден опирается на вердикт Конституционного суда США, а губернатор Техаса — на близкую ему трактовку конституции.

Техасская сила

Надо сказать, что Эббетт истолковывает Конституцию США весьма изобретательно. Он исходит из зафиксированного в давние времена права штатов начинать военные действия в случае вражеского вторжения. В действительности статья 1 пункт 10 Конституции США запрещает оборонные действия штата за исключением, если «только фактически штат не подвергся вторжению либо ему не грозит такая неотвратимая опасность, когда промедление недопустимо».

Однако, во-первых, трудно выдавать нашествие, хоть и действительно масштабное, мигрантов за вооруженное нападение. Во-вторых, положение это было введено в Конституцию США в те времена, когда федеральные силы были немногочисленными и не могли быть быстро доставлены в точку столкновения. Тем не менее губернатор настаивает на своих конституционных правах.

Фото: Omar Martinez/dpa/Global Look Press Государственная граница между США и Мексикой

Надо сказать, что Техас — это высокоразвитый штат с мощной не только нефтяной и газосланцевой промышленностью, но и заводами ОПК и предприятиями, работающими на космос. А потому он может тратить на местные вооруженные силы более $1,8 млрд в год. В результате национальная гвардия штата насчитывает 19 тысяч бойцов. Кроме того, в штате расквартирована 36-я пехотная дивизия и 36-я авиационная бригада. И еще ряд бригад обеспечения, разного рода подразделения спецназа, зависимые от штатовской логистики.

Конечно, президент имеет право в случае необходимости переподчинить себе местные силы национальной гвардии, но такие действия только усложнят обстановку и отдалят возможность компромисса.

Байден может зайти со стороны экономики

В принципе, коварный президент может надавить на своего техасского оппонента, используя, как это ни парадоксально звучит, метод экономических санкций. Белый дом уже дает понять, что наложит эмбарго на новые сделки по экспорту того же сжиженного природного газа. А заодно может принять меры для «заморозки» строительства новых газовых терминалов для отгрузки топлива под предлогом развития «зеленой энергетики».

А это серьезно. Техас был одной из прорывных площадок для начала коммерческой добычи сланцевого газа. А ныне на штат приходится более четверти объема добычи «голубого топлива» в США. Так что команда Байдена собирается надавить на чувствительное место экономики Техаса.

Однако и техасцы не лыком шиты. В ответ они обещают прекратить перечислять налоги в федеральную казну, которая и так максимально дефицитна. Так или иначе, но Европу, которую отсекли от «Северных потоков» и от основных поставок дешевого газа из России, такие маневры вряд ли обрадуют. Ведь угроза Байдена что-то там запретить и заморозить может автоматически привести к росту цен на сжиженный газ.

Ставка в игре — Белый дом

Ситуация представляется куда более сложной, чем просто риск прямого вооруженного столкновения федералов и техасских сепаратистов. Есть тонкости, которые позволят команде Байдена выиграть из-за возникающего кризиса, преобразовав партийные противоречия в противоречия штатов. Если действия губернатора Эббетта будут продолжаться в том же духе, то можно объявить Техас «мятежным» штатом, на территории которого не может быть проведено голосование по выборам президента. А это потеря Трампом 40 голосов выборщиков, а также высокие шансы на победу для Байдена.

Ведь закон о мятеже вовсю используется против самого Трампа, а тут под пресс попадает целый штат. При выработке такой стратегии команда Байдена будет только подогревать кризис. Но и риск высок. А что если еще два десятка штатов напрямую поддержат Техас? Вообще выборы отменять? Как и предвещал Владимир Вольфович...

Но пойти на компромисс Байдену практически невозможно. Это означало бы потерю почти миллиона голосов мигрантов, которые могут голосовать, но пока условно освобождены от ответственности за нелегальное прибытие по причине поиска работы. Они за Байдена горой. Перетягивание каната продолжается.

Фото: Michael Gonzalez/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп посетил Южный Техас

Как развивались события в Техасе

Накануне рождественских каникул палата представителей Конгресса США окончательно блокирует пакет помощи Украине и Израилю, не добившись от президента выделения нужных ассигнований на охрану границы.

5 января в Техасе форсируют установку проволочных заграждений, впервые они появляются еще в августе 2023 года на всем 48-километровом протяжении границы с Мексикой.

12 января национальная гвардия Техаса закрывает агентам федеральной приграничной службы доступ к сооружаемым заграждениям и границе.

23 января Верховный суд США с перевесом всего в один голос объявляет противодействие деятельности агентов незаконным на том основании, что техасцы мешают пограничникам обрабатывать поступающих легальных мигрантов.

24 января губернатор Техаса в резкой форме объявляет Байдена беззаконным президентом, который нарушает данные им клятвы.

25 января губернаторы 25 штатов выражают Техасу свою полную поддержку и готовы прислать в помощь свои подразделения нацгвардии.

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