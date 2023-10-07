«Те же ошибки, что в Ираке»: конкурент Трампа раскрыл правду о Донбассе Кандидат в президенты США Рамасвами: Западу следует принять правду о Донбассе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Донбасс всегда населяли русскоязычные люди, а в условиях конфликта они почти 10 лет не участвовали в политической жизни Украины, написал на своей странице в Twitter (X) кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами. По его словам, если Запад откажется принимать эти факты, то повторит ошибки времен войны в Ираке.

Большинство регионов Донбасса — русскоязычные, они не голосовали на украинских выборах уже почти десять лет. Мы должны смотреть в лицо этим суровым фактам, иначе мы повторим те же ошибки, что в Ираке и Афганистане, — заявил политик.

Он также подчеркнул, что Киев открыто лжет о ситуации в Донбассе, выставляя себя в хорошем свете. При этом и республиканцы в Конгрессе США, и администрация президента-демократа Джо Байдена ретранслируют американцам именно украинскую версию событий, заметил Рамасвами.

Кроме того, по словам политика, на Украине процветает коррупция, а президент страны Владимир Зеленский шантажирует Вашингтон отменой выборов в случае прекращения финансирования. Киевские власти уже добились запрета на деятельность оппозиционных партий, попутно установив контроль над СМИ, заключил республиканец.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нет ничего зазорного в том, чтобы Украина отказалась от части территорий ради прекращения конфликта. По его словам, он мог бы сам принять участие в переговорах.