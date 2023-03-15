Тарантино дописал сценарий своего последнего фильма The Hollywood Reporter: Тарантино завершил работу над сценарием своего последнего фильма

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Квентин Тарантино

Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино завершил написание сценария для своего, возможно, последнего фильма, сообщает журнал The Hollywood Reporter. Рабочее название фильма — «Кинокритик» (The Movie Critic).

Кино охватывает события конца 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Считается, что фильм может быть посвящен американской журналистке и одной из наиболее влиятельных кинокритиков Полин Кейл. Инсайдеры сообщают, что съемки планируются на осень текущего года, однако Тарантино еще не подписал контракт с киностудией.

Ранее Тарантино неоднократно упоминал о своем намерении снять только десять фильмов. Учитывая, что две части боевика «Убить Билла» считаются одним произведением, на сегодняшний день у режиссера вышло девять картин. Таким образом, новый фильм может стать последним в его карьере.

Ранее в США завершилась 95-я церемония вручения премии Американской академии киноискусств «Оскар», она прошла в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Картина «Все везде и сразу» от Дэна Квана и Дэниела Шайнерта стала обладателем премии в номинации «Лучший фильм». Также фильм получил награду за лучшую режиссуру. Брендан Фрейзер выиграл «Оскар» за лучшую мужскую роль за участие в фильме «Кит». Помимо того, фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра получил премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».