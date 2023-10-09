Женщина пыталась провезти в США кал жирафа, чтобы сделать из него ожерелье

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Американские таможенники не пустили в страну женщину с ящиком фекалий жирафа, сообщили в погранично-таможенной службе США. Как отмечается, необычное содержимое нашли в багаже жительницы штата Айова в аэропорте Миннесоты. Она пояснила, что из фекалий намеревалась сделать ожерелье.

Женщина привезла продукты жизнедеятельности животного с собой из поездки по Кении. Ящик задекларировала. Тем не менее таможенники его изъяли, так как у пассажира не было специального разрешения на ввоз в США фекалий жирафа.

Американка оказалась ценительницей украшений из продуктов жизнедеятельности животных. Она рассказала таможенникам, что ранее делала ожерелье из фекалий лося.

Ранее сообщалось, что гражданка Китая попыталась вывезти из России слитки золота и серебра, вшитые в нижнее белье. Стоимость драгоценных предметов оценили в 2,2 млн рублей. Женщину арестовали в Благовещенске, против нее возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов.

До этого краснодарские таможенники нашли в багаже у пассажирки рейса в Белград радиоактивные часы. Они обратили внимание на неестественный радиационный фон, исходивший от одного из чемоданов. На поверхности самих часов мощность гамма-излучения превышала норму более чем в 60 раз. Предмет признан не подлежащим дальнейшему использованию.