«Такого еще не видел»: губернатора Техаса вывела из себя политика Байдена Губернатор Техаса Эббот: миграционная политика Байдена разрушает США

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден разрушает страну своей миграционной политикой, заявил губернатор Техаса Грэг Эббот. В соцсети Twitter (Х) он подчеркнул, что глава государства отказывается исполнять действующие законы в этой сфере.

Байден разрушает Америку, Техас пытается сохранить ее <...>. Администрация Байдена не только отказывается исполнять действующие законы в миграционной сфере, но и хочет остановить Техас от исполнения законов против нелегальной миграции. Никогда не видел такой враждебности к закону и порядку в США, — возмутился Эббот.

Так он прокомментировал новость о том, что Минюст США предупредил власти штата о готовности подать иск против Техаса, если тот станет преследовать по закону и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда. Действия штата будут считаться, по заверению администрации США, неконституционными.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США грозит «неминуемое вторжение» мигрантов после отмены законодательного ограничения, принятого в период пандемии коронавируса. Она призвала отправить военных к южной границе страны, чтобы предотвратить приток нелегалов.

После этого Белый дом согласился разворачивать нелегальных мигрантов на границе, но только в особенно загруженные дни. При этом их будут высылать обратно без проверки оснований на предоставление убежища.