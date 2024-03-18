«Такие добрые»: Антонов высказался об американских военных на Украине Посол РФ в США Антонов: ВСУ используют ЗРК Patriot при участии американцев

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

Вооруженные силы Украины используют зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, вероятно, при участии военных США, сообщил ТАСС посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, маловероятно, что на местах нет американского «офицера, который будет управлять этой системой».

У меня возникает простой вопрос. ЗРК Patriot, почитайте любые газеты, там написано: 80-90 человек расчет. Вопрос: вы такие добрые, что просто отдаете [Киеву] эту систему для пользования и там нет никакого офицера, который будет управлять этой системой? Знаете, с большей долей вероятности могу утверждать, что там присутствуют американские эксперты, — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что ВСУ «с высокой долей вероятности» могли потерять установки M901 комплекса MIM-104 Patriot в результате действий российских военных. По предварительным данным, удары по целям были нанесены в районе города Покровска в ДНР, расположенном в 50 км от линии боевого соприкосновения.

До этого бывший офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник предположил, что при операции по уничтожению комплексов Patriot, переданных Украине, могло погибнуть около 30 натовских военных. Крапивник отметил, что ими могли управлять американские специалисты, но есть вероятность и того, что это могли быть солдаты из других стран НАТО.