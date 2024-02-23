Такер Карлсон высказался по поводу обвинений против Трампа Журналист Карлсон счел смехотворными все обвинения против Трампа

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа являются смехотворными, заявил журналист Такер Карлсон в социальной сети Twitter (Х). По его словам, таковыми он считает все обвинения без исключения.

Обвинения, которые сейчас предъявляются Дональду Трампу, — все без исключения смехотворны, — сказал экс-телеведущий.

Уточняется, что Трамп является фигурантом нескольких дел, в частности о штурме Капитолия, о хранении секретных документов. Кроме того, суд в Нью-Йорке приговорил Трампа по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Инициатором дела, по утверждениям экс-президента, является лично Джо Байден и все Министерство юстиции США. Миллиардер указал, что американцы наблюдают за «охотой на ведьм» против политического оппонента, подобной которой страна еще не знала.

Также Трамп обвиняется в связях с порноактрисой Сторми Дэниэлс и журналисткой Элизабет Джин Кэрролл. Он сам охарактеризовал вердикт по делу о попытке изнасилования Кэрролл как позор и кульминацию наибольшей «охоты на ведьм». По его мнению, таким образом женщина пытается улучшить продажи своих книг. В ответ Кэрролл подала на экс-президента в суд по причине ущерба, нанесенного таким образом ее репутации.