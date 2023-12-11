Такер Карлсон создал собственный стриминговый сервис Такер Карлсон запустит платный стриминговый сервис Tucker Carlson Network

Фото: Zuma\TASS

Такер Карлсон

Популярный американский тележурналист Такер Карлсон запустит собственный платный стриминговый сервис Tucker Carlson Network, сообщила газета The Wall Street Journal. На нем будут выходить шоу различного формата, в том числе интервью, короткие видео и монологи.

Уточняется, что сервис заработает уже в понедельник, 11 декабря. Подписка будет стоить $9 в месяц, или $72 в год. Некоторые ролики на сервисе будут доступны только по подписке.

Ранее бизнесмен Илон Маск, владеющий Twitter (X), разблокировал на платформе одного из самых известных правых политиков США — радиоведущего и конспиролога Алекса Джонса. Перед этим предприниматель провел опрос среди своей аудитории на тему, стоит ли разблокировать журналиста, которого в 2018 году из-за «риторики ненависти» и распространения конспирологических теорий заблокировала предыдущая администрация. В том числе Джонс также обвинял правительство США в причастности к терактам 11 сентября.

До этого песня трип-хоп-дуэта «АИГЕЛ» из Набережных Челнов на татарском языке «Пыяла» (в переводе на русский — «стекло») вышла на 1-е место в мировом чарте Shazam. Композиция была выпущена еще в 2020 году, но получила новую волну популярности после того, как была использована в качестве саундтрека к сериалу «Слово пацана».