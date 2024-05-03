Такер Карлсон раскрыл, кто стоит за подрывом «Северных потоков» Карлсон: США разрушили энергоснабжение Германии подрывом «Северных потоков»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

США разрушили внутреннее энергоснабжение своего союзника по НАТО Германии, подорвав российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил журналист Такер Карлсон в ходе интервью с политическим советником премьер-министра Венгрии Балажем Орбаном. Телеведущий задался вопросом, как Вашингтон и Берлин могут оставаться союзниками по Североатлантическому альянсу после случившегося.

Идея НАТО в том, что мы все вместе. Мы работаем в интересах друг друга, мы защищаем друг друга. Но только что лидер НАТО — Соединенные Штаты — разрушил внутреннее энергоснабжение второго крупнейшего члена НАТО — Германии. США стояли за разрушением «Северного потока». <...> Как же Германия и США могут вместе оставаться в союзе <...>, если мы атаковали Германию? — сказал журналист.

По мнению Карлсона, НАТО стремится развязать войну с Россией, что может привести к уничтожению США и некоторых стран Европы. Поэтому, считает журналист, Альянс нужно срочно распустить. По его словам, военный блок не пытается укрепить суверенитет других стран, а препятствует его реализации. В свою очередь Орбан напомнил, что официальная позиция Североатлантического альянса — нежелание прямой конфронтации с Москвой.

Ранее НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории стран — членов Альянса. Согласно сообщению, Москва проводит кампании по дезинформации и кибератаки. При этом конкретных доказательств представители Блока не предоставили. «Вредоносная деятельность» затронула Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию, уточнили в НАТО.