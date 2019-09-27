https://static.news.ru/photo/70b35268-e208-11e9-93a5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Сергей Лавров Фото: flickr.com/mfarussia

Чтобы избежать утечек информации государственной важности, Белый дом с помощью секретной компьютерной системы скрыл стенограммы телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами. Среди них, в частности, беседы с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и членами королевской семьи Саудовской Аравии.

В цифровом хранилище оказались те беседы, утечку о деликатном содержании которых в администрации главы государства считают крайне нежелательной, пишет The New York Times . Издание уточняет, что доступ к системе имеет ограниченный круг официальных лиц.

По некоторым данным, к искусственному интеллекту политики прибегли после того, как в прессу просочились детали одной из бесед Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как отмечает CNN , после «телефонного скандала» из-за разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским в политических кругах задаются вопросом, произошла утечка до или после того, как стенограмма была размещена в секретной системе. От ответа на него зависит надёжность сохранения приватности бесед Трампа с другими мировыми лидерами.

Также неизвестно, были ли стенограммы разговоров в Путиным загружены в систему, которая используется для хранения секретной информации особо деликатного характера.

Ранее, как писал News.ru, администрация Белого дома под давлением Демократической партии обнародовала стенограмму разговора президентов США и Украины, ещё до публикации ставшую поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как оказалось, Зеленский пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Министерство юстиции Соединённых Штатов не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители демократов в Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают на то, что в двусторонних отношениях США и России не возникнет подобная ситуация, когда потребуется публикация стенограмм телефонных разговоров президентов.