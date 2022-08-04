В США назвали Байдена внешнеполитическим алкоголиком The American Conservative: президент США Байден во внешней политике ведет себя как алкоголик

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден во внешней политике ведет себя как алкоголик, пишет обозреватель Дуг Бэндоу в статье для The American Conservative. Он отметил, что в поведении американского лидера на мировой арене отсутствует какая-либо логика, что приводит Вашингтон к кризису удержания мирового влияния. По его мнению, ни одна страна, столкнувшаяся с жестким экономическим кризисом, не позволяет себе столь же агрессивной риторики, как Соединенные Штаты.

Президент Джо Байден — внешнеполитический эквивалент алкоголика. Он не может насытиться вмешательством США в дела мира. <...> Втянул страну в опосредованный конфликт с Россией, объявил, что готов воевать с Китаем из-за Тайваня, и пригрозил Ирану нападением. Откуда у него деньги, необходимые для участия в таком числе конфликтов? — задается вопросом колумнист.

Он добавил, что гражданам США необходимо определиться, хотят ли они продолжать играть в «мирового копа», пока у самих не все дела в порядке. Автор также выразил уверенность, что финансовый кризис будет иметь, по крайней мере, один положительный момент: заставит американцев «наконец-то переосмыслить внешнюю политику Штатов».

Ранее ведущий телеканала Fox News Карл Роув заявил, что Демократическая партия США не собирается выдвигать Байдена на выборы в 2024 году. По словам журналиста, демократы не хотят видеть главой государства человека, который не может связать двух слов. При этом он не стал называть вероятного кандидата в президенты от демократов.