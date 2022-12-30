TAC: компания BlackRock будет консультировать Минэкономики Украины

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Международная инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке будет консультировать Министерство экономики Украины по вопросам экономического восстановления страны, написал обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative. По его мнению, за услуги организации будут платить простые американцы.

И кто же расплачивается за услуги компании, учитывая тот факт, что экономика Украины находится в упадке <...>? Конечно же, Вашингтон, но деньгами американских налогоплательщиков, — написал Девлин.

При этом обозреватель добавил, что украинское правительство «щедро платит BlackRock за консультации».

Ранее издание Business Insider со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Зеленский перед визитом в США тайно позвонил в Белый дом. Целью звонка было получение арестованных средств российских бизнесменов. В итоге это положение было принято в США в качестве поправки к законопроекту о расходах, который также включал экстренную помощь Украине в размере $45 млрд.

Сенат Конгресса США включил в законопроект федерального бюджета на 2023 год поправку, которая позволяет изымать замороженные из-за санкций активы российских бизнесменов. Полученные таким образом финансы будут направлять Украине для гуманитарной и военной помощи.