«Сюрприз»: в США удивились позиции европейской страны по Украине Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал сюрпризом желание ФРГ оказывать помощь Украине

Желание Берлина продолжать оказывать военную и финансовую помощь Киеву стало сюрпризом, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Он напомнил, что экономика Германии переживает не лучшие времена, поэтому неизвестно, получится ли ФРГ сдержать обещания перед Украиной.

Единственная страна, которая заявила о готовности и дальше поддерживать [Украину] — это Германия. И это своего рода сюрприз. Немецкая экономика сейчас не в лучшем состоянии, так что еще неизвестно, смогут ли они сдержать свое обещание, — сказал экс-аналитик.

При этом, добавил Джонсон, позиция Германии никак не отражается на настроениях Запада. По словам бывшего аналитика, «единый западный фронт», который поставлял Украине деньги и вооружения, начал постепенно разваливается.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что бюджетный комитет Германии приостановил обсуждение проекта бюджета на 2024 год. В данный проект были заложены средства, предназначенные для финансовой поддержки Украины. Причиной приостановки его обсуждения стало решение Конституционного суда Германии, лишившее правительство ФРГ €60 млрд.

Кроме того, на днях президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства, не предусматривающий выделение средств на поддержку Израиля и Украины. В Белом доме указали, что подписание данного закона позволило избежать приостановки работы правительства, также известной как «шатдаун».