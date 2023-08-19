Сын режиссера «Белоснежки» назвал «позором» современный ремейк мультфильма

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Дэвид Хейл Хэнд, сын режиссера Дэвида Додда Хэнда, который снял оригинальный мультик «Белоснежка и семь гномов», раскритиковал Disney и современный ремейк картины, передает газета The Telegraph. 91-летнийего Хэнд возмутился намерением компании переосмыслить «Белоснежку» в игровом формате в 2024 году. Ранее создатели ремейка намекнули, что сюжет будет рассказывать не историю любви, а гномов в новой версии заменят на «волшебных существ».

По правде говоря, мне кажется оскорбительным то, что они сделали с некоторыми из классических фильмов. В этом нет никакого уважения к работе Диснея и моего папы <...> Думаю, что и он, и Уолт Дисней в гробу бы перевернулись, — сказал Хэнд.

При этом он не видит необходимости в изменениях. По словам мужчины, у Disney появляются совершенно радикальные идеи, меняющие сюжет и ход мыслей персонажей до такой степени, что история становится совершенно другой.

Оригинальный фильм не нарушал этических норм, когда был написан, и я совершенно не согласен с концепцией нового фильма. Думаю, что пытаться делать что-то новое с произведением, и без того имевшим такой большой успех — это позор, — заявил Хэнд.

Недавно стало известно, что британская актриса Флоренс Пью может сыграть Рапунцель в новой киноадаптации от Disney. Представители компании, а также сама актриса, известная по роли Джин Тэтлок в «Оппенгеймере», пока не комментировали информацию.