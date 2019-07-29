https://static.news.ru/photo/974dce80-b1fc-11e9-9153-fa163e074e61_660.jpg Фото: drewsmithtv/Twitter

Один человек погиб и ещё пятеро были ранены в результате стрельбы на съёмках клипа рэп-группы в США.

Инцидент произошёл в Филадельфии (штат Пенсильвания). Погибший и пострадавшие — молодые люди в возрасте чуть более 20 лет.

Получивший смертельное ранение в голову мужчина скончался до прибытия полицейских. Раненые госпитализированы. Их состояние медики оценивают как крайне тяжёлое и критичное.

Огонь на съёмочной площадке открыли несколько неизвестных, приехавших в чёрном автомобиле. В общей сложности они сделали около 10 выстрелов, после чего скрылись. Полиция устанавливает их личности и ведёт розыск, сообщает телеканал WPVI-TV .

Ранее News.ru писал, что неизвестный мужчина расстрелял посетителей Фестиваля чеснока в Калифорнии. Погибли четыре человека и ещё более 15 пострадали.