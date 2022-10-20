Сын Трампа высмеял Зеленского за умение выпрашивать деньги Сын Трампа посмеялся над умением Зеленского выпрашивать деньги

Фото: IMAGO/The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший посмеялся над умением президента Украины Владимира Зеленского выпрашивать деньги. Он разместил в Telegram пост с картинкой.

За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как! — подписал фотографию Трамп-младший.

На самом снимке улыбающийся украинский президент сидит за столом в футболке цвета хаки.

Трамп-младший, скорее всего, указал на непрекращающиеся обращения Зеленского к странам Запада с просьбой помочь Киеву деньгами.

Ранее Reuters сообщил. что Владимир Зеленский планирует обсудить с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой новую программу финансирования Киева. Речь идет в том числе о чрезвычайной помощи в размере 1,4 миллиардов долларов, которая может быть предоставлена Украине через инструмент для ускоренного финансирования.