Сын Трампа высмеял разговоры Байдена и Зеленского о деньгах Сын Трампа посмеялся над Байденом из-за американских денег для Зеленского

Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший разместил в соцсети мем, который высмеивает сбор средств на новый пакет помощи Киеву. Героями его шуточного коллажа стали президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

На картинке Зеленский спрашивает по телефону у хозяина Белого дома: «Где мои деньги, Джо?». «Успокойся, мои 87 000 налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас», — отвечает ему Байден.

Трамп-младший прокомментировал коллаж, указав, что это только пародия. Однако, если такое было на самом деле, это не вызвало бы удивления, добавил он.

Ранее Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в соцсетях саркастический пост, который озаглавил: «Установлен украинский солдат, выпустивший ракеты по Польше». На прикрепленном к сообщению фото в образе украинского солдата с ПТРК в руках стоит Алек Болдуин, который тоже случайно застрелил на съемочной площадке женщину.