Сын Трампа получил письмо с подозрительным порошком ABC: неизвестные прислали Трампу-младшему конверт с белым порошком

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп — младший

Старший сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший получил конверт с белым порошком неизвестного происхождения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на собственные источники. По его данным, сын политика вскрыл конверт, после чего порошок разлетелся по его дому в штате Флорида. На место выехали группы специалистов в костюмах химической защиты.

Собеседник телеканала отметил, что специалисты по химической безопасности взяли пробы неизвестного вещества, вложенного в конверт. Первые результаты анализа не помогли выявить его происхождение, однако предполагается, что оно не представляет опасности для здоровья. Представители Трампа-младшего подтвердили информацию в СМИ о белом порошке в конверте.

Это уже не первый случай, когда семья Дональда Трампа получает конверты с неизвестным порошком. В 2018 году его супруга вскрыла конверт, адресованный главе семейства, внутри которого было подозрительное вещество. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось найти отправителя письма. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

Дональд Трамп — младший ранее назвал действующего президента США Джо Байдена «лучшим вариантом» для президента России Владимира Путина. По его мнению, Байден отличается большей предсказуемостью и им легче манипулировать.