Сын Трампа опубликовал карту Индии без Кашмира во время выборов главы США

https://static.news.ru/photo/1ca15cc6-1e7d-11eb-916e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Дональд Трамп-младший — cтарший сын действующего лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа — к выборам президента США опубликовал в социальной сети карту мира, на которой Индия изображена без территории Кашмира, что вызвало в азиатской стране недовольство. Сын политика с помощью поста предположил, какого претендента поддерживает та или иная страна.

Ладно, наконец-то появилась возможность представить мою карту-прогноз на выборы 2020 года, — написал Трамп-младший на своей странице в Twitter.

На карте родственник президента раскрасил все государства в красный (цвет Республиканской партии) и синий (цвет Демократической партии). По его прогнозам, большинство стран поддерживают его отца. И только некоторые регионы отдают предпочтение Джо Байдену, включая Индию и Китай. Кашмир является предметом территориального спорта между Нью-Дели и Исламабадом (Пакистан).

Предварительные результаты выборов президента США свидетельствуют о том, что оба кандидата сохраняют реальные шансы на победу. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп лишь немного уступает своему конкуренту, представителю Демократической партии Джо Байдену. Статистику приводит Fox News. По данным телеканала, Байдена поддержало 65 941 737 избирателей. За Трампа отдали голоса 64 262 438 человек.

Важнейшим остаётся вопрос предпочтений выборщиков в разных штатах. По информации источника, Байдена поддерживает 238 выборщиков при необходимых для победы 270.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперт предсказал проблемы для России в случае успеха Байдена. Если победит Джо Байден и большинство в сенате будет принадлежать демократам, то Россию, по мнению специалиста, ждёт обвал экономики и долгий кризис.