Сын Трампа обвинил систему правосудия США в двойных стандартах Сын Трампа: в США осуждают только протесты республиканцев

Фото: Chin Hei Leung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протесты в Вашингтоне, США

Сын Дональда Трампа на своей странице в соцсети Truth Social обвинил систему правосудия США в двойных стандартах, поскольку организованную демократами демонстрацию в поддержку Палестины не стали оценивать как мятеж. По его словам, в стране осуждают только те акции, которые проводят республиканцы.

Запомните, друзья, это мятеж, только если это делают республиканцы. Если это делают демократы, то это протест за социальную справедливость и это на 100% нормально. Двойные стандарты правосудия США отвратительны, — написал Трамп-младший.

Ранее сообщалось, что манифестанты, среди которых были члены организации Jewish voice for peace, ворвались в одно из зданий Капитолия. Полиция задержала зашедших в помещения Конгресса людей. Затем правоохранители вытеснили протестующих из офиса палаты представителей. Акция продолжилась на улице, от входа на территорию Капитолия протестующих отделяла полиция. На протест американцы вышли с плакатами «Остановите геноцид в Газе!»

Позднее стало известно, что в ходе протеста у здания Конгресса США в Вашингтоне в поддержку прекращения огня в секторе Газа полиция задержала порядка ста человек. Часть задержанных увезли на трех полицейских автобусах, кто-то ожидал своей очереди. Наручники надели даже на активиста на инвалидной коляске. Jewish Voice for peace, в свою очередь, заявила, что в антивоенном протесте в Вашингтоне участвовали 10 тысяч человек, полиция арестовала 500 из них.