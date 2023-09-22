Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп-младший

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший в Twitter (Х) предположил, что его аккаунт взломал сын нынешнего американского лидера Джо Байдена Хантер. Ранее Хантер Байден заявил, что два агента ошибочно поделились его личной налоговой информацией в преддверии выборов 2024 года. В иске говорится, что агенты «были нацелены на мистера Байдена и стремились поставить его в неловкое положение».

Я вернулся... Хантер Байден, должно быть, взломал мой аккаунт, — говорится в сообщении.

Ранее американские конгрессмены заявили, что Министерство юстиции США слишком снисходительно относится к Байдену-младшему. По их словам, ведомство имеет цель обойти законы в пользу семьи главы Белого дома.

До этого член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала как можно скорее инициировать расследование по делу об импичменте Джо Байдена. Заявление она сделала после слов бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина о том, что действующий глава Белого дома причастен к коррупции. Шокин заявил, что лишился своего поста в 2016 году из-за того, что увольнение было «оплачено» и произошло под воздействием Вашингтона.