Сын Никиты Хрущёва умер при загадочных обстоятельствах в США

https://static.news.ru/photo/24f7f1d4-b1a7-11ea-b6f8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Хрущёв Фото: ru.wikipedia.org /A.Savin (Wikimedia Commons • WikiPhotoSpace) - собственная работа, CC BY-SA 3.0,

Сергей Хрущёв, сын генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, умер на 85-м году в США. Об этом сообщил его друг Марк Гаррисон.

Бывший дипломат не стал распространяться о смерти советского, российского и американского учёного, но заметил, что обстоятельства её были трагическими. Они сейчас выясняются.

Он умер сегодня. Простите, не могу сказать вам больше сейчас — это трагическая ситуация, — сказал Гаррисон РЕН ТВ.

Сергею Хрущёву было 84 года. В 1959 году он окончил МЭИ, стал лауреатом Ленинской премии. В 1963 году Сергей Никитович удостоен звания Героя соцтруда. Последнее место работы в СССР — замдиректора НПО «Электронмаш». В Москве проживал в Староконюшенном переулке, затем переехал в особняк на Ленинских горах.

Его жизнь изменилась в 1991 году, когда его пригласили в Университет Брауна читать лекции о холодной войне. Сергей Хрущёв остался жить в США, поселился в городе Провиденс штата Род-Айленд вместе с женой Валентиной Голенко. Работал профессором Института международных исследований Томаса Уотсона Университета Брауна.

У Сергея Хрущёва было два сына — Никита, бывший реактор «Московских новостей», умер в 2007 году, и Сергей, который сейчас проживает в Москве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущёв, сын генсека ЦК КПСС Никиты Хрущёва, прокомментировал статью испанской газеты La Vanguardia, в которой испытанную в 1961 году советскую «Царь-бомбу» назвали непригодной для реальных военных действий.