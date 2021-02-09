Сын Дональда Трампа набрал миллион подписчиков в Telegram

https://static.news.ru/photo/93ad9a60-6aee-11eb-bbee-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп — младший Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сын бывшего лидера США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший стал первым американским политическим деятелем, набравшим миллион подписчиков в своём канале в Telegram. Аккаунт в мессенджере он завёл в июне 2019-го, но официально родственник президента объявил о присоединении к платформе 23 января 2021-го.

В соцсети Twitter, например, у него 6,7 млн подписчиков. Именно там Трамп-младший сообщил единомышленникам о начале общения в Telegram. На следующие сутки после этого число последователей в Telegram «взлетело» почти до 783 тысяч. Чтобы их количество увеличилось до миллиона, потребовалось около двух недель.

Среди факторов, из-за которых его выбор пал на мессенджер Павла Дурова, Трамп-младший назвал предоставление в Telegram равных возможностей для представителей всех политических сил и отсутствие в мессенджере «чисток консерваторов», которые есть в сервисах-конкурентах. Дональд публикует посты почти каждый день, один-два поста в сутки — ссылки на статьи, комментарии разных событий и так далее.

Накануне Дуров отреагировал на сообщение, что созданный им мессенджер Telegram стал самым загружаемым мобильным приложением в мире. По его словам, секрет популярности кроется в последовательной работе над приложением. Он добавил, что мессенджер в последнее время постоянно рос в различных рейтингах, а база пользователей ежегодно увеличивалась более чем на 40%. Дуров считает, что добиваться успеха в любой области можно, если «оставаться верным своим ценностям».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Павел Дуров рассказал, кто из мировых лидеров пользуется мессенджером Telegram. Он раскрыл адреса каналов президентов ряда стран. Два президента завели Telegram-каналы, написал Дуров в своём канале, указав, что эти два лидера — президент Бразилии Жаир Болсонару и глава Турции Реджеп Эрдоган. Он также привёл список других крупнейших мировых политиков, которые активно используют мессенджер.