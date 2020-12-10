Сын Байдена заложил бомбу под его президентство

Хантер Байден сообщил о том, что федеральная прокуратура штата Делавэр открыла против него дело о неуплате налогов. Источники свидетельствуют, что речь идёт о весьма крупной сумме. Кроме того, налогами претензии к сыну избранного президента США не ограничиваются: Минюст также расследует его связи с иностранными компаниями и возможное отмывание денег. Судебное преследование членов семьи Байдена может подточить доверие американцев к новому главе государства и осложнить его президентство с самых первых дней на посту.

Расследование налоговых отчислений Хантера Байдена было открыто ещё в прошлом году, но поставлено на паузу из-за внутренних правил Министерства юстиции США, запрещающих предпринимать шаги, которые могут повлиять на исход президентских выборов. Против этого правила активно выступал Дональд Трамп, давивший на генпрокурора Уильяма Барра с тем, чтобы обвинения против Байдена-младшего всплыли как раз перед днём голосования. Но Барр не уступил. Зато теперь расследование вошло в активную фазу.

Вчера прокуратура США в Делавэре сообщила моему адвокату, что они расследуют мои налоговые дела, — заявил Хантер Байден 9 декабря. — Я воспринимаю это дело очень серьёзно, но я уверен: профессиональный и объективный анализ этих вопросов продемонстрирует, что я вёл свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов.

Прокуратура в Делавэре пока не раскрывает деталей дела. Однако публичные данные свидетельствует, что в отношении Хантера Байдена несколько раз выпускались уведомления о неуплате налогов. Одно из них насчитывало более $112 000, другое — более $453 000. Кроме того, источники Politico сообщают , что расследования против сына избранного президента не ограничиваются налогами — прокуратуры разных штатов также проверяют его связи с обвинёнными в коррупции иностранцами и возможное отмывание денег. В начале прошлого года его финансовые связи и сделки стали объектом внимания прокуратуры как минимум в Нью-Йорке, Вашингтоне и Делавэре.

Внимание прокуроров привлёк и брат Джо Байдена Джеймс. Речь идёт об уголовном расследовании деятельности платной больницы в Пенсильвании, в которой участвовал родственник избранного президента. Госпиталь занимался сомнительными финансовыми операциями и в итоге обанкротился, но степень вовлечённости Джеймса Байдена в эти процессы только предстоит выяснить.

Часть расследований касаются связей Хантера Байдена с китайскими бизнесменами, в частности его сделок с китайским нефтяным магнатом Йе Янмином и его партнёром Патриком Хо. В 2018 году суд Южного округа Нью-Йорка осудил Хо за попытки дать взятку чиновникам в Чаде и Уганде.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Связи с Китаем могут больше всего повредить репутации Байдена-старшего. Многие в США уверены, что КНР — главная угроза Америке и её доминирующей позиции на мировой арене. Администрация Дональда Трампа потратила немало усилий, чтобы ограничить рост влияния Китая. Байден же считает Пекин всего лишь конкурентом Вашингтона и, судя по всему, собирается сбавить градус напряжения между двумя странами. Сторонники Трампа не упустят шанса связать китайские сделки Хантера с политикой его отца, обвинив его в том, что он ставит интересы своей семьи выше интересов национальной безопасности. Не говоря уже о том, что судебное преследование членов семьи политика в целом подтачивает доверие к нему.

Избранный президент Джо Байден глубоко гордится своим сыном, который боролся с различными сложными вызовами, включая злонамеренные личные нападки в последние месяцы, и это только сделало его сильнее, — прокомментировала команда Джо Байдена расследование против его сына.

Джо Байден и его сын уже были фигурантами уголовного дела о давлении на украинского генпрокурора Виктора Шокина. В феврале этого года его открыло Государственное бюро расследований Украины. Но оно, судя по всему, заглохло, не в последнюю очередь потому, что Джо Байден из кандидата превратился в избранного президента с правом решать, предоставлять ли Киеву финансовую помощь. Не говоря уже о том, что это дело изначально вызвало мало интереса в США, в отличие от расследования американской прокуратуры, попавшего в заголовки всех ведущих СМИ.