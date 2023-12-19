Сын Байдена впервые предстанет перед судом в январе Хантер Байден предстанет перед судом в Калифорнии 11 января за неуплату налогов

Фото: Saquan Stimpson - CNP for NY Pos/Consolidated News Photos/Global Look Press

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, 11 января 2024 года предстанет перед федеральным окружным судом в штате Калифорния по делу о задолженности по налогам в размере $1,4 млн, передает ТАСС. По расписанию Центрального округа федерального суда штата Калифорния, первое заседание намечено на указанную дату в 13:00 по местному времени (00:00 мск 12 января).

7 декабря сыну американского лидера были предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам, за что ему может грозить до 17 лет лишения свободы. Хантер Байдену вменяется в вину причастность к четырехлетней схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн, которые он должен был заплатить в период с 2016 по 2019 налоговый год.

Другим обвинением сына хозяина Белого дома названа подача недостоверных налоговых деклараций. Вместо того чтобы платить налоги, он тратил миллионы «на экстравагантный образ жизни» — на это ушло $6 млн. Хантер Байден тратил деньги на наркотики и услуги эскорта, роскошные отели и редкие автомобили, «на все, кроме налогов», отмечается в обвинительном заключении.

Позже Хантер Байден заявил, что республиканцы пытались его убить. По словам наследника американского лидера, таким образом критики пытаются нанести президенту удар, после которого он уже не оправится.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.