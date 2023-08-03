Сын Байдена разгромил арендованный дом и задолжал его хозяину $80 тысяч

Фото: Saquan Stimpson - CNP for NY Pos/Consolidated News Photos/Global Look Press

Хантер Байден

Сын президента США Джо Байдена Хантер разгромил арендованный дом в Калифорнии и остался должен хозяину недвижимости около $80 тысяч, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник. По информации издания, мужчина не ухаживал за особняком и покинул его, оставив здание в ужасном состоянии.

Хантер и Мелисса были ужасными арендаторами. Мало того, что они наложили на владельца многомесячную арендную плату, так еще и оставили дом в ужасном состоянии, — заявил собеседник газеты.

По словам собеседника агентства, дом пришлось выкрасить в черный после отъезда Байдена-младшего.

Хантер вместо с женой Мелиссой и сыном Нейви Джоаном Робертсом переехали в один из особняков Лос-Анджелеса в 2021 году. Тогда коттедж принадлежал американскому бизнесмену Джонатану Неману, который попросил за аренду $25 тысяч в месяц. Семья Байдена прожила там около полугода, после чего переехала в Малибу. Не получив оплаты и компенсации ущерба, Неман продал дом, но смог найти покупателя только после того, как привел недвижимость в надлежащий вид.

Ранее стало известно, что Хантер Байден обвиняется в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Кроме того, палата представителей Конгресса США занялась проверкой его зарубежных деловых связей и степени вовлеченности в них его отца.

Телеканал CNN сообщил, что сын американского президента заявил в окружном суде штата Делавэр, что готов признать вину по делу о налоговых правонарушениях. Ожидается, что в рамках соглашения о признании вины Минюст США вынесет рекомендацию назначить сыну американского лидера испытательный срок.