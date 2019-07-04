https://static.news.ru/photo/3537f9bc-9e35-11e9-aaad-fa163e074e61_1024.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Американские социологи провели опрос среди населения страны. Темой исследования стала целесообразность импичмента лидера государства — Дональда Трампа.

Свыше половины граждан отрицательно отнеслись к возможной отставке главы Белого дома (53% респондентов). 46% жителей поддержали идею отстранения президента от должности, сообщает портал Gallup .

Рейтинг одобрения действий Трампа на руководящем посту составил 41%. Собственно, на отметке чуть выше 40% показатель держится на протяжении всего времени, что политик руководит державой, отмечает ресурс The Hill .

В издании отметили, что опрос прошёл на фоне внутрипартийной дискуссии демократов в Палате представителей по поводу импичмента Трампа.

Ранее News.ru сообщал, что спикер нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси на встрече с главой судебного комитета Джерри Надлером заявила, что не хочет импичмента для президента США Дональда Трампа. Она отметила, что намерена отправить политика за решётку в том случае, если он проиграет следующие президентские выборы.