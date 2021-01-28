Связавшая Сандерсу варежки американка продаёт три новые пары

Три новые пары варежек выставила на интернет-аукцион американская учительница из Вермонта, связавшая знаменитые варежки для сенатора Берни Сандерса, которые он прославил на весь мир.
Сенатор Берни Сандерс появился в варежках на церемонии инаугурации вновь избранного президента США Джо Байдена. При этом температура воздуха составляла +6 градусов. Снимок в необычном облачении стал вирусным и активно распространялся в соцсетях. Он стал основной для огромного количества мемов, писал NEWS.ru.
По информации CNN, учительница Джена Эллис
Однако на волне спроса учительнице всё же удалось создать ещё три пары. Одна из них, по имеющимся данным, очень похода на те, что были у Берни. Их цена на аукционе в данный момент превышает 7 тысяч долларов. Предполагается, что вырученные от продажи деньги будут переданы в организацию, поддерживающую ЛГБТ-движение.
Ещё одна пара — тёмно-синие — в настоящий момент имеет стоимость около 2 тысяч долларов. Выручка за них отправится в организацию по защите бездомных собак.
Третья пара — радужные варежки. Вырученные за них деньги будут направлены в фонд колледжа, в котором учится внучка Эллис.