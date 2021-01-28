Связавшая Сандерсу варежки американка продаёт три новые пары

https://static.news.ru/photo/86ada88a-61db-11eb-a8a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronen Tivony/Keystone Press Agency

Три новые пары варежек выставила на интернет-аукцион американская учительница из Вермонта, связавшая знаменитые варежки для сенатора Берни Сандерса, которые он прославил на весь мир.

Сенатор Берни Сандерс появился в варежках на церемонии инаугурации вновь избранного президента США Джо Байдена. При этом температура воздуха составляла +6 градусов. Снимок в необычном облачении стал вирусным и активно распространялся в соцсетях. Он стал основной для огромного количества мемов, писал NEWS.ru.

По информации CNN, учительница Джена Эллис связала эти варежки из старых свитеров. После того, как одно из её изделий получило всемирное признание, к женщине стали обращаться с просьбой приобрести подобный предмет одежды, однако она сообщила в Twitter, что других таких варежек у неё нет.

Однако на волне спроса учительнице всё же удалось создать ещё три пары. Одна из них, по имеющимся данным, очень похода на те, что были у Берни. Их цена на аукционе в данный момент превышает 7 тысяч долларов. Предполагается, что вырученные от продажи деньги будут переданы в организацию, поддерживающую ЛГБТ-движение.

Ещё одна пара — тёмно-синие — в настоящий момент имеет стоимость около 2 тысяч долларов. Выручка за них отправится в организацию по защите бездомных собак.

Третья пара — радужные варежки. Вырученные за них деньги будут направлены в фонд колледжа, в котором учится внучка Эллис.