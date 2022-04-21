Связанным с Россией судам запретили заходить в американские порты

Президент США Джо Байден в ходе своей речи, посвящённой ситуации на Украине, объявил о запрете связанным с Россией судам заходить в американские порты, сообщает CNN. По информации телеканала, таким образом Вашингтон пытается ещё больше изолировать Москву на фоне российской военной операции.

Ни одному судну, которое плавало под российским флагом или которое принадлежит или управляется российскими интересами, не будет разрешено пришвартоваться в порту Соединённых Штатов или приблизиться к нашим берегам, — заявил Байден.

Президент США указал, что запрет на заход российских судов стал «ещё одним важным шагом», который США предпринимают вместе со своими союзниками в Канаде и Европе, «чтобы лишить Россию преимуществ международной экономической системы, которыми они так наслаждались в прошлом».

Также в ходе выступления глава Белого дома объявил, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $800 млн, который предусматривает передачу Киеву гаубиц и тактических дронов.

По информации Reuters, за прошлый год российские корабли зашли в порты США около 1,8 тыс. раз. Источники агентства отметили, что это составило незначительную долю от общего объёма перевозок.

В начале апреля Евросоюз ввёл очередные санкции против России из-за событий на Украине. В частности, ограничительные меры включают запрет для судов под российским флагом заходить в порты ЕС. Позже эстонские, болгарские, румынские, итальянские власти запретили судам РФ заходить в их морские гавани. Исключение будет сделано только для кораблей, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, и тех судов, которые перевозят энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.