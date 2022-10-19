«Священные коровы»: в NYT рассказали, чем ЕС не пожертвует ради Украины NYT: ЕС не станет жертвовать импортом российских алмазов, урана и перевозкой нефти

ЕС с одной стороны разрывает экономические связи с Россией в рамках поддержки Украины. С другой стороны ряд европейских стран пытается защитить отрасли, которые считают своими «священными коровами», сообщает New York Times.

Издание отмечает, что неназванные дипломаты считают «фарсом» лоббистскую работу Брюсселя по исключению алмазов из нового пакета санкций.

Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций, — подчеркивается в публикации.

Данные товары и сектора экономики, считаю в издании, не попадают в санкционные списки ЕС по «весьма любопытным» причинам.

В ЕС есть священные коровы, жертвовать которыми некоторые члены блока не желают, хотя их партнеры соглашаются на тяготы ради того, чтобы наказать Кремль, — пояснили в NYT.

Греческие дипломаты смогли добиться послаблений для своих судовых компаний, освободив их от нефтяного эмбарго, Франция, Венгрия, Словакия и Финляндия проявляют заинтересованность в поставках урана, уточнили в издании.

Ранее Global Times сообщило, что европейские лидеры намерены сменить курс в отношении США и достичь стратегической автономии. Поводом для этого стали негативные последствия антироссийских санкций и стремление Вашингтона продвигать политику гегемона.