Священник-антипрививочник попал в реанимацию с COVID-19

Американский кардинал католической церкви попал в больницу, где его подключили к аппарату ИВЛ после положительного теста на коронавирус. Священнослужитель является яростным противником вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает CBS News.

Кардинал неоднократно распространял дезинформацию о самом вирусе и о вакцинах против него. Он также был сторонником конспирологических теорий о введении микрочипов в организм людей с помощью вакцин.

Существует движение, которое выступает за принудительную вакцинацию людей от коронавируса, а также за чипирование людей. Они хотят подобным образом установить контроль над здоровьем людей и не только. Можно только предполагать над чем ещё правительство может установить свой контроль с помощью таких устройств, - заявил ранее кардинал.

Он также в одном из своих выступлений назвал власти Китая «настоящим злом», которое виновато в пандемии COVID-19.

Ранее губернатор американского штата Техас Грег Эббот, известный своим скептическим отношением к обязательным противоэпидемическим мероприятиям, заразился коронавирусом. По имеющимся данным, болезнь протекает у него бессимптомно, при этом губернатор намерен самоизолироваться в своей резиденции.