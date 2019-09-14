https://static.news.ru/photo/ba8c4a48-d6ff-11e9-9d0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: annenbergpublicpolicycenter.org

Министерство внутренней безопасности США разыскивает неизвестных, которые нарисовали свастику в здании ведомства.

В первую очередь я хочу повторить то, что замминистра, министр и многие другие в министерстве говорили раньше: на рабочем месте нет места подобным символам ненависти, — сообщил главный помощник замминистра Брайан Мёрфи.

По его словам, ведомство сотрёт символ и опросит сотрудников, которые могли заметить что-то подозрительное.

В свою очередь и.о. помощника министра по связям с общественностью Эндрю Михан подчеркнул, что дело в срочном порядке передано в офис генерального инспектора. В настоящее время ведётся расследование случившегося, передаёт CNN .

Ранее News.ru писал, что полиция Нидерландов начала расследование по факту осквернения надгробий и военного мемориала жертвам Второй мировой войны в городе Миерло. Вандалы нанесли на памятники нацистскую символику.