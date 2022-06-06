Суверенное решение: США поддержали закрытие тремя странами неба Лаврову США назвали закрытие неба самолёту Лаврова суверенным решением трёх европейских стран

Фото: Twitter.com

Отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор самолёту главы МИД РФ Сергея Лаврова США считают суверенным решением трёх государств и демонстрацией коллективной решимости Европы привлечь Россию к ответственности за проведение специальной операции на Украине. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.Он также призвал Сербию сосредоточиться на достижении своей цели вступить в Евросоюз.

Это были суверенные решения в отношении воздушного пространства этих трех суверенных стран. Оно отражает решимость Европы привлечь Россию к ответу за ее неспровоцированную и неоправданную агрессию на Украине, — сказал Прайс.

Он также обратился к руководству Сербии, призвав его сосредоточиться на «декларируемой цели» по вступлению в Евросоюз. Для этого он рекомендовал Белграду «синхронизировать» свою внешнюю и оборонную политику с «остальной Европой».

Инцидент с самолётом произошёл 5 июня. Сербское издание «Вечерне новости» сообщило о том, что Болгария, Черногория и Северная Македония не пропустят самолет главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию, поскольку эти страны закрыли свое воздушное пространство. Глава российской дипломатии намеревался совершить официальный визит в Белград 6 июня.

В результате российский посол в стране Александр Боцан-Харченко оповестил президента Сербии Александра Вучича, что визит Лаврова откладывается. Сам российский министр назвал немыслимой ситуацию с закрытием неба. По словам министра, страны ЕС и НАТО таким образом лишили Сербию права проводить суверенную внешнюю политику.