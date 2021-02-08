Сурдопереводчица Белого дома обвинила власти США в унижении из-за Трампа

https://static.news.ru/photo/5444e2da-6a07-11eb-9394-96000091f725_660.jpg Фото: The White House/youtube.com

Сурдопереводчицу Хизер Мьюшоу, адаптировавшую для глухих и слабослышащих американцев выступления чиновников Белого дома, не стали вновь приглашать на работу, когда выяснилось, что женщина переводила ролики консервативных политических групп. По словам гражданки, её уволили и унизили из-за поддержки экс-лидера США Дональда Трампа.

Накануне в СМИ были опубликованы материалы, указывающие на интерес Мьюшоу к Республиканской партии, во время сотрудничества с которой она снималась в красной кепке «Сделаем Америку снова великой» — головной убор стал визитной карточкой предвыборной гонки Трампа.

После того как об этом стало известно, юзеры в Сети начали оскорблять её, а глухой артист и модель Найл ДиМарко зарегистрировал онлайн-петицию с требованием уволить переводчицу. Его обращение поддержали свыше девяти тысяч человек, пишет The New York Post. Сама женщина отрицает, что на её работу как-то может влиять её политическая ориентация.

Тем временем больше половины граждан США выступают за импичмент экс-президента Дональда Трампа и запрет для него занимать государственные должности. Согласно данным опроса, за поддержку импичмента выступили 56% участников, против — 43%, остальные респонденты ответа не дали.

Процедура отстранения Трампа от власти была инициирована за допущенные им высказывания 6 января 2021 года, когда собравшиеся в Вашингтоне сторонники президента ворвались в конгресс и попытались воспрепятствовать утверждению состоявшихся в стране выборов. Об этом писал NEWS.ru.