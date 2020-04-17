Супруга лётчика Ярошенко рассказала о его состоянии

Жена лётчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме «Данберри», сообщила, что состояние его здоровья остаётся стабильным, несмотря на то, что многие заключённые уже заражены коронавирусом.
Об этом она
Сегодня нормально себя чувствует, а завтра всё что угодно может быть, — сказала его жена.
Она отметила, что ситуация с коронавирусом в тюрьме остаётся напряжённой. Она также передала слова мужа о том, что ему стало известно о распоряжении генпрокурора США Уильяма Барра направить в исправительное учреждение специальную комиссию, так как «Данберри» — «самый серьёзный очаг заражения, близкий к Нью-Йорку».
Ранее NEWS.ru писал о том, что российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий тюремный срок в США, заявил, что заразился COVID-19.
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