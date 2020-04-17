Супруга лётчика Ярошенко рассказала о его состоянии

https://static.news.ru/photo/82edbe4e-80a2-11ea-95d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/ АГН«Москва»

Жена лётчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме «Данберри», сообщила, что состояние его здоровья остаётся стабильным, несмотря на то, что многие заключённые уже заражены коронавирусом.

Об этом она рассказала в беседе с ТАСС. По её словам, в камере мужа у всех стабильное самочувствие, однако «каждый день по одному выносят, у кого осложнения». Самому Ярошенко медики поставили диагноз «ОРВИ».

Сегодня нормально себя чувствует, а завтра всё что угодно может быть, — сказала его жена.

Она отметила, что ситуация с коронавирусом в тюрьме остаётся напряжённой. Она также передала слова мужа о том, что ему стало известно о распоряжении генпрокурора США Уильяма Барра направить в исправительное учреждение специальную комиссию, так как «Данберри» — «самый серьёзный очаг заражения, близкий к Нью-Йорку».

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий тюремный срок в США, заявил, что заразился COVID-19.