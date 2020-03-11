В США состоялся очередной тур праймериз по отбору кандидатов в претенденты на президентский пост. Так называемый «супервторник-2», как и голосование недельной давности, завершился без сюрпризов. Среди республиканцев безоговорочно лидирует действующий глава государства Дональд Трамп, а у демократов фаворитом остаётся бывший вице-президент Джозеф Байден. Для Демпартии страны такой расклад, впрочем, несёт в себе серьёзную опасность.

«Супервторник-2» — неофициальное название для одного из ключевых этапов предварительных выборов в Штатах. В этом году он выпал на 10 марта. Как и первый «супервторник», данный день назван так по причине того, что в это время сразу голосует большое количество делегатов, которым на летних съездах предстоит определить номинантов от своей партии. 3 марта выборы прошли в 14 штатах, а 10-го — в шести: в Айдахо, Вашингтоне, Мичигане, Миссисипи, Миссури и Северной Дакоте.

Результаты второго «супервторника», по предварительным данным (подсчёт голосов на момент написания материала ещё продолжался), мало чем отличаются от итогов первого. Среди кандидатов в номинанты от Республиканской партии по-прежнему безальтернативно лидирует действующий лидер Дональд Трамп. В стане демократов голоса разделились: Айдахо, Мичиган, Миссисипи и Миссури поддержали бывшего вице-президента Джозефа Байдена, а Вашингтон и Северная Дакота — действующего сенатора от Вермонта Берни Сандерса. Для последнего подобный исход голосования, по сути, означает выход из предвыборной гонки. По итогам всех прошедших на данный момент праймериз Байдена поддерживают более 800 делегатов, Сандерса — менее 700.

Вермонтскому сенатору 10 марта всё же удалось немного уменьшить разрыв с соперником по сравнению с первым «супервторником» (тогда разница составляла более двухсот голосов). Очевидно, важную роль в этом сыграл выход из предвыборной гонки Элизабет Уоррен, которая придерживалась схожих с Сандерсом социалистических взглядов — вероятно, часть её избирателей «перетекла» к нему. Однако этого оказалось недостаточно, и теперь у сенатора-социалиста не осталось резервов для наращивания электоральной поддержки.

via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Поражение Сандерса в борьбе с Байденом за номинацию предрекали многие. Несмотря на относительную популярность сенатора, его социалистическая платформа не устраивает многих, в первую очередь, в среде доноров и влиятельных членов Демпартии. Вполне возможно, что по репутации Сандерса ударили и недавние события на нефтяном рынке, которые наносят очевидный урон американской энергетической отрасли. Выступающий за борьбу с негативными климатическими изменениями политик ранее уже озвучил ряд мер, касающихся ограничения добычи и экспорта нефти в США. И на фоне нынешнего кризиса предлагаемые им шаги выглядят всё менее привлекательными. Байден, в свою очередь, хоть и признаёт опасность для окружающей среды, не столь радикален в нефтяном вопросе.

Другая важная причина поражения Сандерса, опять же напрямую связанная с его социалистическими воззрениями, это его акцент на классовых вопросах и, как следствие, почти полное игнорирование, например, расовой проблематики. Американские политологи и журналисты неоднократно отмечали: в то время как Байден играет на лозунгах о единении нации — вне зависимости от цвета кожи и социального статуса, — его соперник сосредоточился на борьбе с богатыми людьми, корпорациями и т. д. В итоге темнокожее население, разумеется, в большей степени симпатизирует бывшему вице-президенту.

Вероятное выбывание Сандерса из предвыборной гонки — по итогам «супервторника-2» он об этом заявлять не стал — оставит демократов с безальтернативным кандидатом в номинанты, Байденом. И это, в свою очередь, добавляет шансов Дональду Трампу. Какую долю сандерсовских избирателей сумеет перетянуть на свою сторону Байден — большой вопрос, а вот поддержка действующего президента в стане республиканцев массовая и почти безоговорочная. Кроме того, как уже писал NEWS.ru, фигура Байдена на фоне скандалов вокруг него и его сына становится всё более уязвимой для критики. Оставшись с ним один на один, Трамп использует все возможности для дискредитации соперника и, учитывая способность лидера США к популистским и эффектным высказываниям, наверняка одержит верх.