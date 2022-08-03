Сумасшедшая Пелоси на Тайване? Трамп оценил визит конгрессвумен в Тайбэй Трамп: Пелоси всегда устраивает проблемы

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал визит спикера палаты представителей Конгресса Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань, обвинив политика в том, что она «всегда устраивает проблемы». По мнению экс-главы Белого дома, ее действия и ранее не приносили положительных результатов, однако теперь остается только наблюдать.

Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване? Всегда устраивает проблемы. Ничто из того, что она делала, к хорошему не приводило. Наблюдайте! — написал Трамп.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Это первый визит американского политика такого высокого уровня на остров с 1997 года. По мнению политика, её поездка не противоречит политике Вашингтона в отношении Пекина, однако США выступают против односторонних попыток изменить статус-кво Тайбэя. Пелоси также подчеркнула, что её приезд является «свидетельством приверженности Штатов поддержке тайваньской демократии».

В России визит конгрессвумен подвергся резкому осуждению. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала поездку политика на Тайвань — она назвала этот шаг «оскорблением населения Китая», а сами США — «государством-провокатором».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что президент Джо Байден уважает решение Пелоси поехать на Тайвань. По его словам, это решение полностью соответствует политике США.