Судья в США признал наличие отягчающих обстоятельств в деле убийцы Флойда

https://static.news.ru/photo/f3270902-c6f9-11ea-a90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В США судья согласился с наличием целого ряда отягчающих обстоятельств в деле экс-полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Об этом сообщает Associated Press.

В мае 2020 года в ходе задержания Джорджа Флойда Шовин применил особую жестокость и превысил полномочия. Полицейский удерживал задержанного на земле уже в тот момент, когда афроамериканец потерял сознание и не подавал признаков жизни. Также он подвергал его психическому и физиологическому давлению. Кроме того, сторона обвинения попросила судью обратить внимание, что Шовин совершил преступление в составе группы лиц в присутствии детей. Суд прислушался к данной просьбе.

Данные отягчающие обстоятельства могут привести к тому, что Шовин окажется приговорён к более длительному сроку тюремного заключения, чем предполагалось. При этом эксперты АР считают, что ему в любом случае едва ли грозит максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы.

Дело Дерека Шовина начали рассматривать 8 марта. 20 апреля присяжные признали его виновным по трём пунктам обвинения, в том числе в убийстве второй и третьей степени. Защита потребовала пересмотра дела, утверждая, что экс-полицейский не имел шансов на справедливый суд из-за широкой досудебной огласки.

По мнению экспертов телеканала Fox News, Шовин отправится за решётку на 12–30 лет. За примерное поведение, согласно закону штата Миннесота, его могут отпустить после того, как он отсидит две трети срока.

После смерти Джорджа Флойда в США прошли массовые беспорядки национальных меньшинств.