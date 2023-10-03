Судебное заседание по делу Хантера Байдена продлилось менее получаса Хантер Байден не признал себя виновным по делу о незаконном хранении оружия

Фото: Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Хантер Байден

Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил о своей невиновности по всем трем статьям обвинения, касающимся незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия, сообщает телеканал NBC. Судебное заседание прошло в Уилмингтоне. Оно завершилось менее чем через полчаса.

В рамках стандартной процедуры судья зачитал Байдену обвинения и условия его освобождения на время разбирательства. Сын президента обязан находиться под наблюдением офицера, найти работу, а также не принимать алкоголь и наркотики. Кроме того, ему запрещено обращаться с оружием. Также Байдена-младшего будут тестировать на наркотики.

По версии следствия, Хантер Байден приобрел оружие в 2018 году, используя неверные данные и отрицая употребление запрещенных веществ. Теперь ему грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере $750 тысяч.

Ранее Хантер Байден подал иск на налоговую службу страны. Он обвиняет сотрудников ведомства в нарушении его права на неприкосновенность частной жизни. Агентство Associated Press обратило внимание, что сын Байдена подал иск на фоне острой политической обстановки — расследования по импичменту его отца.